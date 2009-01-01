«Тур де Ски». 4-й этап. Йохауг, Остберг, Андерссон, Непряева пробегут гонку преследования на 10 км «классикой»

Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Гонка преследования

10 км, классический стиль

Начало – 13.40 по московскому времени. Трансляция – на телеканале .

Старт-лист

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 0,7

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 10,2

4. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 20,8

6. Наталья Непряева (Россия) – 26,0

7. Джессика Диггинс (США) – 35,6...

11. Шарлотте Калла (Швеция) – 53,2

12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 55,4...

14. Тириль Венг (Норвегия) – 1.00,1...

18. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.08,3

19. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.15,0...

24. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.23,3...

27. Анна Нечаевская (Россия) – 1.29,5...

32. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.38,2...

35. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.42,5...

41. Диана Головань (Россия) – 1.54,6...

47. Лидия Дуркина (Россия) – 2.19,9

Общий зачет после 3-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 55.14,0

2. Наталья Непряева (Россия) – 21,0

3. Хайди Венг (Норвегия) – 22,0

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,0

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 34,0

6. Астрид Якобсен (Норвегия) – 43,0

7. Анамария Лампич (Словения) – 57,0

8. Тириль Венг (Норвегия) – 1.04,0

9. Джессика Диггинс (США) – 1.10,0...

15. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.52,0...

25. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.56,0...

27. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.14,0...

34. Анна Нечаевская (Россия) – 3.40,0...

42. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.37,0...

46. Лидия Дуркина (Россия) – 5.10,0...

54. Диана Головань (Россия) – 6.19,0