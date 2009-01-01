«Тур де Ски». 4-й этап. Йохауг, Остберг, Андерссон, Непряева пробегут гонку преследования на 10 км «классикой»

Сегодня в Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
4-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
Гонка преследования
10 км, классический стиль
Начало – 13.40 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Евроспорт».
Старт-лист
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 0,7
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 10,2
4. Хайди Венг (Норвегия) – 10,5
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 20,8
6. Наталья Непряева (Россия) – 26,0
7. Джессика Диггинс (США) – 35,6...
11. Шарлотте Калла (Швеция) – 53,2
12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 55,4...
14. Тириль Венг (Норвегия) – 1.00,1...
18. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.08,3
19. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.15,0...
24. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.23,3...
27. Анна Нечаевская (Россия) – 1.29,5...
32. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.38,2...
35. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.42,5...
41. Диана Головань (Россия) – 1.54,6...
47. Лидия Дуркина (Россия) – 2.19,9
Общий зачет после 3-го этапа
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 55.14,0
2. Наталья Непряева (Россия) – 21,0
3. Хайди Венг (Норвегия) – 22,0
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,0
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 34,0
6. Астрид Якобсен (Норвегия) – 43,0
7. Анамария Лампич (Словения) – 57,0
8. Тириль Венг (Норвегия) – 1.04,0
9. Джессика Диггинс (США) – 1.10,0...
15. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.52,0...
25. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.56,0...
27. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.14,0...
34. Анна Нечаевская (Россия) – 3.40,0...
42. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.37,0...
46. Лидия Дуркина (Россия) – 5.10,0...
54. Диана Головань (Россия) – 6.19,0