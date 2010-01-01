Убытки «Челси» в сезоне-2018/19 составили 96,6 млн фунтов

представил финансовый отчет по итогам сезона-2018/19.

Доходы лондонцев к 30 июня 2019 года составили 446,7 миллиона фунтов (годом ранее – 443,4 млн).

Однако в этот раз «Челси» после двух подряд прибыльных лет зафиксировал убытки – 96,6 млн.

Это связано с тратами на трансферы и смену тренерского штаба, а также с неучастием клуба в Лиге чемпионов. При этом «Челси» соответствует критерию безубыточности и не выходит за рамки финансового фэйр-плей.

«Челси» инвестировал рекордные 280,6 млн фунтов в первую команду в течение отчетного года, включая приобретения Кепы Аррисабалаги, , Матео Ковачича и Жоржиньо.

Доход «синих» от коммерческой деятельности вырос на 14,5 млн фунтов после подписания партнерских соглашений с Hyundai, Vitality Health, MSC Cruises, Unilever, Beats by Dre и Millennium & Copthorne Hotels, а также благодаря увеличению доходов от продажи продукции в интернете.

«Челси» объявил о снижении доходов от трансляций и в день матчей на 3,9 млн и 7,3 млн фунтов соответственно, в основном из-за участия клуба в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов.

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