Погба пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия травмы Поль Погба Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер представил новую информацию о состоянии хавбека Поля Погба.

«Он травмирован. Он чувствует некоторый дискомфорт в голеностопе. Он пропустит несколько недель», – заявил норвежец вечером 1 января.

Погба не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом» (0:2, второй тайм) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Ранее полузащитник пропустил целиком октябрь и ноябрь вследствие травмы. В процессе восстановления он заболел. В декабре француз провел 2 матча, в обоих хавбек выходил на замену.

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

 

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