«Тур де Ски». 4-й этап. Устюгов, Якимушкин, Большунов, Клэбо пробегут гонку преследования на 15 км классическим стилем

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1 января в итальянском Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, классический стиль

Начало – 15.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Евроспорт»

Старт-лист 

1. Сергей Устюгов (Россия) 

2. Иван Якимушкин (Россия) – 22,6

3. Александр Большунов (Россия) – 29,0

4. Калле Халварссон (Швеция) – 29,6

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 34,6

6. Артем Мальцев (Россия) - 35,2

7. Андрей Мельниченко (Россия) – 37,0

8. Шюр Рете (Норвегия) – 39,4...

10. Денис Спицов (Россия) – 43,1

11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 51,5...

16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.09,0

17. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.11,4...

22. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,9...

31. Андрей Ларьков (Россия) – 1.41,7...

54. Глеб Ретивых (Россия) – 2.36,6

Общий зачет после 3-го этапа

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:06.43,0

2. Александр Большунов (Россия) – 27,0

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 37,0

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.20,0

5. Артем Мальцев (Россия) – 1.22,0

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.25,0

7. Шюр Рете (Норвегия) – 1.29,0

8. Денис Спицов (Россия) – 1.32,0

9. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.33,0

10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.34,0

11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.35,0...

14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.50,0

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.51,0

16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.55,0...

22. Андрей Ларьков (Россия) – 2.19,0...

36. Глеб Ретивых (Россия) – 3.03,0

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