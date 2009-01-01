«Тур де Ски». 4-й этап. Устюгов, Якимушкин, Большунов, Клэбо пробегут гонку преследования на 15 км классическим стилем

1 января в итальянском Тоблахе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
4-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, классический стиль
Начало – 15.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Евроспорт».
Старт-лист
1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Иван Якимушкин (Россия) – 22,6
3. Александр Большунов (Россия) – 29,0
4. Калле Халварссон (Швеция) – 29,6
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 34,6
6. Артем Мальцев (Россия) - 35,2
7. Андрей Мельниченко (Россия) – 37,0
8. Шюр Рете (Норвегия) – 39,4...
10. Денис Спицов (Россия) – 43,1
11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 51,5...
16. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.09,0
17. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.11,4...
22. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,9...
31. Андрей Ларьков (Россия) – 1.41,7...
54. Глеб Ретивых (Россия) – 2.36,6
Общий зачет после 3-го этапа
1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:06.43,0
2. Александр Большунов (Россия) – 27,0
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 37,0
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.20,0
5. Артем Мальцев (Россия) – 1.22,0
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.25,0
7. Шюр Рете (Норвегия) – 1.29,0
8. Денис Спицов (Россия) – 1.32,0
9. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.33,0
10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.34,0
11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.35,0...
14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.50,0
15. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.51,0
16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.55,0...
22. Андрей Ларьков (Россия) – 2.19,0...
36. Глеб Ретивых (Россия) – 3.03,0