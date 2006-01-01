Бучневич о метро в Нью-Йорке: «В московском намного чище и более цивильно»

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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился впечатлениями от нью-йоркского метро.

«Я на метро здесь вообще не езжу. Очень сложно разобраться, как оно работает. Пробовал два раза. Один раз вообще уехал куда-то в другую сторону, очутился в Бруклине.

В другой, когда мы с Наместниковым решили поехать на US Open, нам сказали, что будут пробки, и мы поехали в самый час-пик, около пяти вечера. Все возвращались с работы, и мы попали в такую давку, что даже стоять было невозможно. Еще, помню, очень жаркий был день, конец августа, запах такой стоял… После этого в метро больше не спускался. В московском метро народу тоже бывает много, но там намного чище и более цивильно», – сказал Бучневич.

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