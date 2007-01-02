💣 «Арсенал» победил «МЮ» – 2:0. Это первая победа при Артете

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В 21-м туре Премьер-лиги «Арсенал» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Арсенал» впервые добился победы под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
1 января, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 8 Пепе, 2:0 – 42 Папастатопулос.
АрсеналЛено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Торрейра, Джака, Пепе (Нелсон, 62), Озил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.
Предупреждения:
Колашинац (3), Сака (82).

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