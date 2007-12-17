Всемирное антидопинговое агентство ( ) открыло 15 дел в отношении российских спортсменов после перепроверки проб Московской лаборатории.

«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб – это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка.

Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имен есть, но они его не публикуют», – рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так», – отметил глава РУСАДА Юрий Ганус.

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