Азар и Марсело не попали в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига травмы Марсело Гарет Бэйл Лука Модрич Тони Кроос Эден Азар Хамес Родригес Альфонс Ареоля Иско Рафаэль Варан Тибо Куртуа Начо Фернандес Каземиро Даниэль Карвахаль Лука Йович Ферлан Менди Федерико Вальверде Эдер Милитао Винисиус Жуниор Диего Альтубе Родриго Гоэс Футбол

«Реал» опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в матче Ла Лиги против «Барселоны».

Из-за травм игру пропустят защитник Марсело, а также полузащитники Эден Азар и Хамес Родригес.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди. 

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет завтра, 18 декабря, в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья