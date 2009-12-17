Азар и Марсело не попали в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

«Реал» опубликовал список игроков, которые смогут принять участие в матче Ла Лиги против «Барселоны».

Из-за травм игру пропустят защитник Марсело, а также полузащитники Эден Азар и Хамес Родригес.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет завтра, 18 декабря, в столице Каталонии и начнется в 22:00 по московскому времени.