«Лилль» интересуется Зиньковским. «Крылья» оценили его в 8 млн евро (Betting Insider)

Теги Лилль Крылья Советов премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Антон Зиньковский Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заинтересовал французский «Лилль».

По информации Betting Insider, российский клуб оценил игрока в 8 миллионов евро. 

Сообщается, что скауты «Лилля» вышли на «Крылья» при посредничестве Вадима Васильева, бывшего вице-президента «Монако».

При этом дальше первого контакта переговоры пока не продвинулись.  

В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал 6 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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