«Лилль» интересуется Зиньковским. «Крылья» оценили его в 8 млн евро (Betting Insider)

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заинтересовал французский «Лилль».
По информации Betting Insider, российский клуб оценил игрока в 8 миллионов евро.
Сообщается, что скауты «Лилля» вышли на «Крылья» при посредничестве Вадима Васильева, бывшего вице-президента «Монако».
При этом дальше первого контакта переговоры пока не продвинулись.
В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал 6 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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