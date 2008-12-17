«Лилль» интересуется Зиньковским. «Крылья» оценили его в 8 млн евро (Betting Insider)

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заинтересовал французский «Лилль».

По информации Betting Insider, российский клуб оценил игрока в 8 миллионов евро.

Сообщается, что скауты «Лилля» вышли на «Крылья» при посредничестве Вадима Васильева, бывшего вице-президента «Монако».

При этом дальше первого контакта переговоры пока не продвинулись.

В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал 6 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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