Госсекретарь США Помпео: «Компартия Китая может подвергнуть цензуре Озила и «Арсенал», но правда одержит верх»

Генеральный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который обвинил Китай в притеснении уйгуров.

«Пропагандистские каналы Коммунистической партии Китая могут подвергнуть цензуре Месута Озила и матчи «Арсенала» весь сезон, но правда одержит верх. Коммунистическая партия Китая не может скрывать от мира вопиющие нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей иных религиозных конфессий», — написал Помпео.

Ранее стало известно, что имя Озила в Китае убрали из поисковиков, заблокировали его аккаунты в соцсетях и запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ. Кроме того, была отменена трансляция матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (3:0).

Из-за твита Озила может пострадать не только «Арсенал», но и вся АПЛ. Китайские фаны жгут майки Месута, лига рискует огромными контрактами

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов