Фетисов о Мутко: «Человек без спортивного образования рулил спортом – сейчас имеем то, что имеем»

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о работе Виталия Мутко на посту министра спорта России.

— В свое время, когда я руководил российским спортом, мы стали частью мирового спорта, участвовали в формировании его политики, доказали, что являемся цивилизованным государством.

Но, к сожалению, после меня пришли другие люди, которые, наоборот, все под себя подмяли — в том числе и федерации, и Олимпийский комитет. Не совсем разбираясь в том, что делают, они пошли совершенно другим курсом — ужесточения вертикали контроля со стороны государства.

— Вы имеете в виду Виталия Мутко, который сменил вас на посту руководителя российского спорта?

— Конечно, а кого еще? Он же рулил спортом. Он, кстати, сказал, при вступлении в должность, что все, что было до этого, — это глупости, а он знает, как все должно работать, у него есть команда, стратегия и понимание. Человек совершенно не спортивного образования, он, оказывается, знал, как работает мировая система. Ну, мы все пожелали ему успеха — и мы имеем сейчас то, что имеем.

— Это то, что называется «советские традиции управления»?

— С приходом Виталия Леонтьевича вертикаль стала хуже, чем в «совке». Все меньше и меньше слушают профессионалов, все больше — чиновников. В Советском Союзе руководили сплошь комсомольские лидеры, но 99,9% людей, которые там работали, были заслуженными людьми. То есть спортивными деятелями, которые имели опыт и понимание того, как все функционирует.

— Можно сделать вывод, что бывший министр спорта Виталий Мутко — главный виновник допингового скандала. Почему он тогда по-прежнему работает в правительстве?

— Вывод может делать любой. Но я не прокурор. Я могу сказать, что в нашей стране министр спорта — любой министр — по должностным обязанностям, по тому, что прописано в министерском положении, отвечает за все, что происходит в спорте. В том числе — за антидопинговую политику. Но напрямую я никого обвинять не хочу, это неправильно.

— А президент страны Владимир Путин несет какую-либо ответственность за произошедшее?

— При чем тут он? Он старается ситуацию постоянно каким-то образом исправить. Какая его вина?

— Но именно он назначил Виталия Мутко…

— Мало ли кого он назначил, ну что мы, какие-то глупости говорим — назначил, не назначил. Президент старается в этой ситуации вытащить все, что кто-то там накосячил, при чем тут он. И, между прочим, Мутко назначил не Путин, а Медведев, чтобы вы понимали, в 2008 году. Так что не совсем правильно. А остальное — додумывайте сами, – рассказал Фетисов.

«Российский чиновник продал меня». В 2008-м Фетисов едва не возглавил ВАДА, но ему помешали свои же