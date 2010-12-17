Прядкин о российских клубах в еврокубках: «Не катастрофа. Такого накала, как в РПЛ, нет нигде»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался относительно выступления российских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов.

Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет», – сказал Прядкин.

🆘Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет