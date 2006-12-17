Прядкин о реформе РПЛ: «Есть вариант расширения до 18 команд – или оставить 16 и ввести плей-офф

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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможных реформах в РПЛ.

«30 туров – маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами.

Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд – или оставить 16 команд и ввести плей-офф. 

Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно.

Но реформа точно будет - мы увеличим количество матч», – сказал Прядкин.

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