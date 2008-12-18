Андрей Свечников во 2-й раз в сезоне забил гол в стиле Гранлунда

Форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Виннипегом» (6:3) забил гол в стиле Микаэля Гранлунда: поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за ленточку.

Это 14-й гол россиянина в нынешнем сезоне.

Всего на его счету 35 (14+21) очков в 34 играх.

Напомним, что форвард уже забивал гол подобным образом – в стиле лакросс. 30 октября в матче с «Калгари» (2:1) он стал первым в истории НХЛ игроком, забросившим такую шайбу.

ААААА! Свечников забил из-за ворот – такого в НХЛ еще никогда не было 😱😱😱

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