Уткин об уходе Загитовой: «Если есть в этом что-то хорошее, так это то, что ее чудовищно агрессивная группа поддержки осталась беспризорной»

Известный спортивный комментатор поделился мнением о болельщиках олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

«Я хочу сказать, что в фигурном катании и во всем, что происходит вокруг него, происходит совершенно возмутительная ситуация, порожденная окружением Этери Тутбердизе. Ненависть идет и происходит именно оттуда.

Зло отличается от добра тем, как верно сформулирован Толкин, что сын зла Моргот вовсе не хотел темноты, он тоже хотел света — вот и формула зла, пожалуйста. Болельщики, которых вернее назвать клакой — это такой театральный термин; клака — это те, кто захлопывает, клакеры, — клака требует отстранить от репортажей.

Посмотрите, как отвечает группа Этери Тутбердизе, как отвечает ее Инстаграм. Это все сеет абсолютную ненависть. Если есть хоть что-то хорошее, хоть что-то прекрасное, хоть что-то положительное в безвременном, конечно, очень драматическом уходе из фигурного катания Алины Загитовой, так это…

А это уход, уход. Я могу назвать вещи своими именами — уход. Она проиграла. Это кончилось. Все, это кончилось. Пожалуйста, о терминах давайте спорить. Если кого-то задевает, во-первых, он переживет — задетый, а, во-вторых, никого я не оскорбил этим словом. Если я ошибусь, я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой.

Если есть хоть что-то хорошее, так это то, что чудовищно агрессивная группа поддержки Алины Загитовой, кажется, осталась беспризорной. Наверное, найдет себе кого-нибудь другого. Но ничего хуже. Ничего злобнее, ничего ужаснее…

На матче «Спартак» — «Зенит» не бывает такой злобы из уст самых невоспитанных фанатов, как из уст клаки Алины Загитовой, великой спортсменки, которая в свои 16 лет выиграла все, великой спортсменки, которая безвременно, драматически уходит из спорта. Но ее клака возмутительная. Нельзя позволить ей победить», – рассказал Уткин.

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