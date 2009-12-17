Уткин об уходе Загитовой: «Если есть в этом что-то хорошее, так это то, что ее чудовищно агрессивная группа поддержки осталась беспризорной»

Теги Василий Уткин Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова натив Фигурное катание

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о болельщиках олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Я хочу сказать, что в фигурном катании и во всем, что происходит вокруг него, происходит совершенно возмутительная ситуация, порожденная окружением Этери Тутбердизе. Ненависть идет и происходит именно оттуда.

Зло отличается от добра тем, как верно сформулирован Толкин, что сын зла Моргот вовсе не хотел темноты, он тоже хотел света — вот и формула зла, пожалуйста. Болельщики, которых вернее назвать клакой — это такой театральный термин; клака — это те, кто захлопывает, клакеры, — клака требует отстранить Татьяну Тарасову от репортажей.

Посмотрите, как отвечает группа Этери Тутбердизе, как отвечает ее Инстаграм. Это все сеет абсолютную ненависть. Если есть хоть что-то хорошее, хоть что-то прекрасное, хоть что-то положительное в безвременном, конечно, очень драматическом уходе из фигурного катания Алины Загитовой, так это… 

А это уход, уход. Я могу назвать вещи своими именами — уход. Она проиграла. Это кончилось. Все, это кончилось. Пожалуйста, о терминах давайте спорить. Если кого-то задевает, во-первых, он переживет — задетый, а, во-вторых, никого я не оскорбил этим словом. Если я ошибусь, я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой.

Если есть хоть что-то хорошее, так это то, что чудовищно агрессивная группа поддержки Алины Загитовой, кажется, осталась беспризорной. Наверное, найдет себе кого-нибудь другого. Но ничего хуже. Ничего злобнее, ничего ужаснее…

На матче «Спартак» — «Зенит» не бывает такой злобы из уст самых невоспитанных фанатов, как из уст клаки Алины Загитовой, великой спортсменки, которая в свои 16 лет выиграла все, великой спортсменки, которая безвременно, драматически уходит из спорта. Но ее клака возмутительная. Нельзя позволить ей победить», – рассказал Уткин.

Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой

«Позорно тявкать на великих». Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Алины Загитовой

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья