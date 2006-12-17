«Спартак» начал сотрудничать с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань

будет сотрудничать с представителями футбольной ассоциации одной из провинций Китая.

Московский клуб подписал договор о сотрудничестве с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань. Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских футболистов на стажировку в , а московский клуб будет продвигать свой бренд в Китае.

«Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань — наш первый шаг на китайский рынок. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба.

Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», – заявил генеральный директор «Спартака» .

«Для нас было большой честью принимать в Юньнане руководство и молодежную команду «Спартака» Мы придаем огромное значение возможности сотрудничать с самой популярной командой России.

Для нас это шанс придать определенный импульс развитию футбола в нашем регионе, а российские болельщики смогут чуть лучше познакомиться с нашей культурой и особенностями китайского футбола. С нетерпением ждем ответного визита в Москву», – отметил генеральный секретарь футбольной ассоциации провинции Юньнань Го Син.

Фото: официальный сайт «Спартака»