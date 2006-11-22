«Юве» хочет Алексея Миранчука, «Реал» может позвать Почеттино, Кемпе в ЦСКА, Россия в 1/4 финала Кубка Дэвиса и другие новости утра

1. В Италии пишут, что «Ювентус» согласовал трансфер хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука летом 2020 года. В «Локо» новость прокомментировали цитатой про забор, агент Миранчука сказал, что про переговоры ничего не знает.

2. «Реал» рассматривает вариант с назначением Маурисио Почеттино летом 2020 года.

3. Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в ЦСКА.

4. Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия попал в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020, Дзюба – 195-й.

5. КХЛ. «Автомобилист» победил «Авангард», «Спартак» разгромил минское «Динамо», «Магнитка» проиграла «Адмиралу».

6. Россия вышла в 1/4 финала Кубка Дэвиса и сыграет с Сербией.

7. НХЛ. Малкин набрал 2 очка в 3-м матче подряд, Проворов забил 5-й гол в сезоне, Сергачев – первый. Результаты матчей – здесь.

8. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин временно отстранен за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Лысенко.

9. «Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе.

10. НБА. «Милуоки» обыграл «Портленд», «Финикс» принимает «Новый Орлеан».

11. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после окончания работы в организации может получить должность в КХЛ.

12. В 10-м туре Евролиги «Химки» в гостях проиграли испанской «Валенсии» (84:89).

13. Клип The Chemical Brothers, снятый совместно с «Формулой-1», номинирован на «Грэмми».

14. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что не будет драться в Лас-Вегасе, даже если власти города извинятся.

Цитаты дня.

Маркевич о расизме на игре «Шахтер» – «Динамо» Киев: «Предположу, что это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

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Глава промоушена FNG Гаджиев о словах Нурмагомедова про вторую жену: «Не вижу в многоженстве ни одного минуса»

Маркизио об Иньесте: «У него три мозга: в правой ноге, в левой и в голове. Не понимаю, почему он не получил «Золотой мяч»