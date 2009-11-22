Хабиб: «Не буду драться в Лас-Вегасе. Даже если они принесут извинения»

Чемпион UFC в легком весе отказался провести следующий поединок в Лас-Вегасе.

«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться.

Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», – сказал Хабиб.

Ранее Хабиб поставил условие проведения поединка в Лас-Вегасе, если власти города принесут ему извинения за штраф, который определила Атлетическая комиссия штата Невада за потасовку после боя против чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Хабиб о бое с Фергюсоном: «Если Вегас извинится и вернет миллион долларов – подерусь. Такие мои условия»

Хабиб рассказал, почему не выходит на бои с флагом России. А еще потребовал от Лас-Вегаса миллион долларов