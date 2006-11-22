Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе».

По информации Sport Mediaset, туринский клуб уже согласовал трансфер 24-летнего хавбека летом следующего года. Переговоры вел посредник Габриэле Джуффрида.

Сумма сделки неизвестна, однако ранее сообщалось, что «Локо» хочет выручить на продаже футболиста порядка 40 миллионов евро.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи начал следить за Миранчуком после матчей с «Локо» в Лиге чемпионов, в которых игрок отметился двумя голами.

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