Мещеряков о переходе Миранчука в «Юве»: «На заборах в России много что пишут»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договоренности с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

«Об этом кто-нибудь официально заявил? В итальянской прессе пишут, что Миранчук перейдет в «Юве»? Слушайте, на заборах в России много что пишут», – заявил Мещеряков.

Sport Mediaset сегодня сообщил, что «Ювентус» согласовал переход Алексея Миранчука летом 2020 года.

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