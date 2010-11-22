Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на Гран-при Японии, Степанова и Букин – 2-е

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон с мировым рекордом выиграл ритм-танец на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.

Предыдущее высшее достижение также принадлежало французам и было установлено ими на домашнем этапе Гран-при этого сезона (88,69).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,09

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 74,73

7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 69,59

8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 68,80

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 68,39

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию