НХЛ. Два очка Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- 1:0 – 5 Тексье (Эткинсон, Джонс)
- 1:1 – 12 Бертуцци (Боуи, Манта)
- 2:1 – 24 Эткинсон (Веренски, Джонс)
- 2:2 – 36 Гронек (Атанасиу, Фаббри)
- 2:3 – 36 Гленденинг (Нильсен)
- 3:3 – 47 Бьоркстранн (Дюбуа, Нюквист)
- 4:3 – 48 Дженнер (Гавриков, Бьоркстранн)
- 5:3 – 53 Робинсон (Веннберг, Веренски)
- 5:4 – 56 Бертуцци (Атанасиу, Чоловски)
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 21 Зукарелло-Асен (Сутер, Койву)
- 2:0 – 22 Гринуэй (Эрикссон Эк, Канин)
- 2:1 – 34 Макар (Бураковски, Маккиннон)
- 2:2 – 38 Макар (Жирар, Бураковски)
- 3:2 – 49 Цукер (Сутер, Э.Стаал)
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.30, «United Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 05.00, «Gila River Arena»
- 0:1 – 19 Бэрри (Маззин, Михеев)
- 0:2 – 36 Энгвалл ()
- 0:3 – 40 Мэттьюс (Михеев, В. Нюландер)
- 1:3 – 59 Хиностроза (Остерли, Дворак)
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.