НХЛ. Два очка Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Питтсбург 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Малкин (Марино, Генцел)
1:1 – 15 Мэйфилд (Барзэл)
1:2 – 21 Раст ()
2:2 – 31 Бовилье (Пулок, Брассар)
3:2 – 55 Нелсон (Барзэл, Бовилье)
3:3 – 59 Хернквист (Думулин, Малкин)
4:3 – 64 Нелсон (Барзэл)

 

Флорида – Анахайм 5:4 (0:1, 2:3, 2:0)
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Джонс (Ларссон, Сильверберг)
0:2 – 27 Ричи (Каше, Гадбрэнсон)
0:3 – 35 Ракелль (Гецлаф, Фаулер)
0:4 – 38 Каше (Ватрано)
1:4 – 38 Коннолли ()
2:4 – 39 Коннолли (Строльман, Трочек)
3:4 – 51 Экблад (Барков, Юбердо)
4:4 – 55 Тонинато (Хоффман, Экблад)
5:4 – 60 Экблад (Барков, Юбердо)

 

Коламбус – Детройт 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Тексье (Эткинсон, Джонс)
1:1 – 12 Бертуцци (Боуи, Манта)
2:1 – 24 Эткинсон (Веренски, Джонс)
2:2 – 36 Гронек (Атанасиу, Фаббри)
2:3 – 36 Гленденинг (Нильсен)
3:3 – 47 Бьоркстранн (Дюбуа, Нюквист)
4:3 – 48 Дженнер (Гавриков, Бьоркстранн)
5:3 – 53 Робинсон (Веннберг, Веренски)
5:4 – 56 Бертуцци (Атанасиу, Чоловски)

 

Каролина – Филадельфия 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Ахо (Пеши, Терявяйнен)
2:0 – 4 Терявяйнен (Дзингел, Свечников)
2:1 – 6 Жиру (Майерс, Конекны)
2:2 – 13 Проворов (Конекны, Жиру)
2:3 – 22 Фрост (Жиру)
3:3 – 43 Валльмарк (Эдмундсон, Макгинн)
3:4 – 51 Жиру (Конекны, Фрост)
3:5 – 59 Хэйс (Раффль)

 

Бостон – Баффало 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Ристолайнен (Олофссон, Айкел)
1:1 – 13 Маршанд (Пастрняк, Хара)
2:1 – 34 Маршанд (Хейнен, Гжельчик)
3:1 – 41 Пастрняк (Бержерон, Хейнен)
3:2 – 52 Монтур (Далин, Шири)

 

Сент-Луис – Калгари 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Сэнфорд (Томас)
2:0 – 26 Сундквист (Сэнфорд)
3:0 – 29 Перрон (Шенн, Пьетранжело)
4:0 – 42 Сундквист (Томас, Сэнфорд)
5:0 – 49 Данн (Сэнфорд, Томас)

 

Нэшвилл – Ванкувер 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Джохансен (Арвидссон, Йоси)
1:1 – 16 Петтерссон (Хорват, Хьюз)
1:2 – 18 Граовац (Ливо, Эдлер)
2:2 – 24 Йернкрук (Смит, Гранлунд)
2:3 – 27 Миллер (Петтерссон, Босер)
2:4 – 38 Босер ( Миллер, Хьюз)
2:5 – 38 Хорват (Хьюз, Петтерссон)
3:5 – 48 Дюшен (Йернкрук, Гранлунд)
3:6 – 57 Пирсон ()

 

Миннесота – Колорадо 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Зукарелло-Асен (Сутер, Койву)
2:0 – 22 Гринуэй (Эрикссон Эк, Канин)
2:1 – 34 Макар (Бураковски, Маккиннон)
2:2 – 38 Макар (Жирар, Бураковски)
3:2 – 49 Цукер (Сутер, Э.Стаал)

 

Даллас – Виннипег 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Дата проведения
22 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 27 Янмарк-Нюлен (Перри, Секера)
2:0 – 29 Дикинсон (Перри, Федун)
3:0 – 33 Факса (Перри)
3:1 – 33 Коннор (Шайфли)
3:2 – 48 Лайне (Перро, Пулмэн)
4:2 – 55 Бенн (Болье, Копп)
4:3 – 55 Сбиса ()
5:3 – 59 Сегин (Хейсканен, Дикинсон)

 

Чикаго – Тампа-Бэй 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Дата проведения
22 ноября, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Сергачев (Марун, Гурде)
1:1 – 48 Сибрук (Тэйвс, Саад)
1:2 – 49 Чирелли (Хедман, Киллорн)
1:3 – 52 Пойнт (Палат)
2:3 – 57 Строум (Кэйн, Шоу)
2:4 – 59 Пакетт (Киллорн, Чирелли)

 

Аризона – Торонто 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
22 ноября, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Бэрри (Маззин, Михеев)
0:2 – 36 Энгвалл ()
0:3 – 40 Мэттьюс (Михеев, В. Нюландер)
1:3 – 59 Хиностроза (Остерли, Дворак)

 

Вегас – Сан-Хосе 0:1 (3 период)
Дата проведения
22 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Майер (Гэмбрелл)

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон 4:1 (2 период)
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Тоффоли (Даути, Картер)
2:0 – 14 Копитар (Даути, Браун)
3:0 – 19 Картер (Грундстрем, Тоффоли)
3:1 – 20 Макдэвид ()
4:1 – 31 Амадио (Даути, Прохоркин)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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