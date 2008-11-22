Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Лысенко

Теги допинг сборная России прыжки в высоту ВФЛА Евгений Загорулько Дмитрий Шляхтин Данил Лысенко Елена Иконникова Александр Паркин AIU Легкая атлетика

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко

Об этом сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). 

Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

По информации «Р-Спорт», помимо Шляхтина и Паркина, временно отстранены президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

Дмитрий Шляхтин: «ВФЛА не делала поддельную справку для Лысенко. Он раскаялся и обратился в полицию с заявлением о явке с повинной»

Да, Россию действительно могут отстранить от Игр-2020. У МОК есть все основания

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