Маркизио об Иньесте: «У него три мозга: в правой ноге, в левой и в голове. Не понимаю, почему он не получил «Золотой мяч»

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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что восхищается игрой экс-хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты.

«Андрес Иньеста – выдающийся футболист, у нас с ним прекрасные отношения. Он так и не получил «Золотой мяч», и я реально не понимаю, почему.

Как я уже говорил в одном недавнем интервью, у Иньесты три мозга: в правой ноге, в левой и в голове.

Он впечатляет тем, что в его исполнении все кажется простым, он был смертельным оружием «Барсы».

У них есть Месси, но я считаю, что Иньеста является одним из лучших футболистов мира», – сказал Маркизио.

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