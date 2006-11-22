Маркизио об Иньесте: «У него три мозга: в правой ноге, в левой и в голове. Не понимаю, почему он не получил «Золотой мяч»

Бывший полузащитник и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что восхищается игрой экс-хавбека «Барселоны» .

«Андрес Иньеста – выдающийся футболист, у нас с ним прекрасные отношения. Он так и не получил «Золотой мяч», и я реально не понимаю, почему.

Как я уже говорил в одном недавнем интервью, у Иньесты три мозга: в правой ноге, в левой и в голове.

Он впечатляет тем, что в его исполнении все кажется простым, он был смертельным оружием «Барсы».

У них есть Месси, но я считаю, что Иньеста является одним из лучших футболистов мира», – сказал Маркизио.