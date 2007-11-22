«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение по эпизоду с объявлениями на русском языке на матче 14-го тура УПЛ «Шахтера» – «Динамо» Киев (1:0).

«Шахтер» за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (~52 959 рублей).

Напомним, во время игры арбитр матча Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Они прозвучали на русском языке.

Также КДК наказал «Динамо» штрафом в 500 000 гривен (более 1,3 млн рублей) и одним матчем УПЛ без зрителей, еще одним — условно, а Тайсон дисквалифицирован на один матч УПЛ, еще два – условно.