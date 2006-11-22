Фазель может получить пост в КХЛ после ухода из ИИХФ («СЭ»)

Президент ИИХФ Рене Фазель после окончания работы в организации может получить должность в .

По информации «Спорт-Экспресса», существуют разные варианты того, какие обязанности будут у швейцарца в лиге.

По одному из возможных вариантов Фазель получит высокую административную должность в КХЛ или займет пост президента лиги. По другой версии, обязанности Фазеля будут связаны с международными делами КХЛ и, прежде всего, интеграцией лиги в Европу.

Также возможен вариант, что 69-летний специалист будет курировать спортивные проекты образовательного центра «Сириус» в Сочи.

— Насколько известно, вы один из кандидатов на пост президента КХЛ после ухода из ИИХФ. Правда ли это?

— Посмотрим (по-русски). Посмотрим, – сказал Фазель.