Чемпионка мира 2015 года рассказала о заработках в фигурном катании.

– Ты говорила, что даже на призовые от победы на чемпионате мира нельзя купить квартиру.

– За победу можно, но это все равно не такие деньги, которые могут окупить загородный дом, как у футболиста Дмитрия Тарасова. 20 тысяч долларов – за Европу и около 50 тысяч – за мир.

– Ты наверняка знаешь расценки на .

– Обычно выступлю, и потом уже смотрю. Перед стартом не забиваю голову. Где-то 9 тысяч долларов – за третье место, 12 тысяч – за второе, 18 тысяч – за первое. Плюс вычеты процентов.

– То есть налоги и тренер. Сколько тренер получает с этого?

– 30%.

– И в сумме у тебе остается меньше 50%?

– Получается, что так.

– Еще есть зарплата.

– Зарплаты делаются на протяжении сезона, который был до этого. Если хорошо выступал, то следующий сезон тебе платят. Если сезон провальный, то зарплата меньше.

– Создается ощущение, что закончить карьеру и выступать на шоу выгоднее, чем быть профессионалом.

– Это правда. Там заработок намного больше. Если ты все время в шоу, то постоянно идет какая-то прибыль. В спорте есть зарплата. Если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50-60 тысяч в месяц и херачишь в спорте.

– Платят за шоу в Японии больше, чем в России?

– Да, больше. Там это просто как другой мир. У нас сейчас фигурное катание вроде как популяризировано, но все равно это не тот масштаб, как в Японии. У них почти всегда полный зал, они приглашают самых крутых звезд, чтобы сделать фееричное шоу. И деньги там тоже другие.

– Я слышал, что за одно выступление тебе в Японии платили 5-6 тысяч евро.

– Примерно так, да.

– А в России 100 тысяч рублей.

– В соответствии с твоим статусом в фигурном катании это примерно такие деньги. Но они могут качаться туда-сюда. Если ты давно не в топе, то деньги будут другие, – сказала Туктамышева в интервью Александру Головину на ютуб-канале «Всему Головин».

Туктамышева – деньги, шоу в Японии, материнство, группа Тутберидзе

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