Маркевич о расизме на игре «Шахтер» – «Динамо» Киев: «Предположу, что это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

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Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал эпизод с проявлением расизма на матче 14-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо» Киев (1:0).

«Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей», — сказал Маркевич.

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