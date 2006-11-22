Джикия – в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро, Дзюба – 195-й

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УЕФА представил рейтинг по итогам выступления игроков национальных сборных в квалификации Евро-2020.

Рейтинг, отражающий текущую форму футболистов, был сформирован с помощью специального алгоритма на основании официальной статистики.

Единственным игроком сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия (69-е место). Полузащитник Денис Черышев занял 106-ю позицию, а защитник Федор Кудряшов – 163-ю. Форвард Артем Дзюба – 195-й.

Лидером рейтинга стал вингер сборной Голландии Мемфис Депай, опередивший соотечественника Френки де Йонга и вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мемфис Депай (Голландия);

2. Френки де Йонг (Голландия);

3. Джордан Пикфорд (Англия);

4. Маттейс де Лигт (Голландия);

5. Яспер Силлессен (Голландия);

6. Антуан Гризманн (Франция);

7. Бернарду Силва (Португалия);

8. Рубен Диаш (Португалия);

9. Серхио Рамос (Испания);

10. Криштиану Роналду (Португалия).

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