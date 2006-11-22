Джикия – в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро, Дзюба – 195-й

УЕФА представил рейтинг по итогам выступления игроков национальных сборных в квалификации Евро-2020.
Рейтинг, отражающий текущую форму футболистов, был сформирован с помощью специального алгоритма на основании официальной статистики.
Единственным игроком сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия (69-е место). Полузащитник Денис Черышев занял 106-ю позицию, а защитник Федор Кудряшов – 163-ю. Форвард Артем Дзюба – 195-й.
Лидером рейтинга стал вингер сборной Голландии Мемфис Депай, опередивший соотечественника Френки де Йонга и вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мемфис Депай (Голландия);
2. Френки де Йонг (Голландия);
3. Джордан Пикфорд (Англия);
4. Маттейс де Лигт (Голландия);
5. Яспер Силлессен (Голландия);
6. Антуан Гризманн (Франция);
7. Бернарду Силва (Португалия);
8. Рубен Диаш (Португалия);
9. Серхио Рамос (Испания);
10. Криштиану Роналду (Португалия).