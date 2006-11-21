Гаджиев о словах Нурмагомедова про вторую жену: «Не вижу в многоженстве ни одного минуса»

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе , о желании жениться во второй раз.

«Когда рассуждают о пользе многоженства, сложно не согласиться. В природе многоженства, забота о женщинах, которые остались без мужа, без кормильца, без партнера.

Зачастую после войн и каких-то потрясений погибших мужчин бывало много, и молодые женщины оставались одни. И чтобы эти женщины не пропали, не заблудились, не ударились в грех, их брали в семью мужчины, у которых есть жены. Это одна из основ многоженства.

Почему мужчины гуляют? Может, им не хватает одной женщины, каких-то эмоций. Здесь этот вопрос решается. У мужчины есть несколько сексуальных партнеров, но в данном случае без греха, они его жены. Плюс для мужчины это возможность увеличить свое потомство. Поэтому, если честно, я не вижу в многоженстве ни одного минуса», – рассказал Гаджиев.

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