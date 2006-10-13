Даниил Медведев в финале «Мастерса» в Шанхае обыграл шестую ракетку мира Александра Зверева – 6:4, 6:1. Россиянин впервые за пять матчей обыграл немца.

Четвертый номер рейтинга выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первый был в Цинциннати). До Медведева только Рафаэль Надаль взял два «Мастерса» в этом году.

Россиянин взял четвертый титул в сезоне и сравнялся с лидерами Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. Всего это седьмой титул в его карьере.

После «Уимблдона» Медведев провел 32 матча и выиграл 29-й. После US Open он победил во всех 18 проведенных сетах.

В матче со Зверевым Медведев восьмой раз в этом году обыграл теннисиста топ-10, хотя до этого сезона у него была всего одна победа такого уровня.

Медведев взял второй «Мастерс» подряд. С августа он почти неудержим