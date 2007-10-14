Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Будущий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что сегодня проведет первое тренировочное занятие с красно-белыми.

Утром 34-летний специалист в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля покинул один из московских отелей и отправился в Тарасовку.

— Вы едете на свою первую тренировку в «Спартаке»?

— Да, – сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с клубом контракт на 2 года и 9 месяцев. Зарплата составит 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.