Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Будущий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что сегодня проведет первое тренировочное занятие с красно-белыми.
Утром 34-летний специалист в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля покинул один из московских отелей и отправился в Тарасовку.
— Вы едете на свою первую тренировку в «Спартаке»?
— Да, – сказал Тедеско.
Ранее сообщалось, что тренер подпишет с клубом контракт на 2 года и 9 месяцев. Зарплата составит 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.
Доменико, ты дома? pic.twitter.com/qhRuV7n2hC— Александр Рогулев (@a_rogulev) October 14, 2019