Косторная в произвольной программе на Finlandia Trophy прыгнула два тройных акселя и набрала четвертую сумму в истории

Российская фигуристка исполнила два тройных акселя в произвольной программе на победном для нее турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Первый тройной аксель Косторная прыгнула в каскаде с двойным тулупом, второй – сольно, на нем судьи поставили недокрут.

По итогам проката россиянка, для которой турнир в Финляндии стал первым во взрослой карьере, набрала 157,59 балла. Это всего на 0,91 балла меньше лучшего результата олимпийской чемпионки и на 6,19 – мирового рекорда Александры Трусовой.

По сумме программ Косторная получила 234,84 балла, больше набирали только Загитова (238,43 и 237,50) и Трусова (238,69).

На Finlandia Trophy второе место заняла , которая также исполнила два тройных акселя в произвольной программе. По итогам турнира она уступила Косторной 22,31 балла.

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