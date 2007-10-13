Дзюба установил рекорд сборной России в отборах ЧМ и ЧЕ, забив 9 голов за квалификацию

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче с Кипром (5:0) забил 9-й гол в квалификации Евро-2020.
31-летний форвард поставил рекорд по голам для игроков сборной России в одном цикле. При этом предыдущий рекорд также принадлежал Дзюбе – четыре года назад он забил 8 мячей в отборе Евро-2016.
Игроки сборной России забивали более 5 голов в отборах чемпионатов мира и Европы 4 раза: дважды это сделал Дзюба, 7 голов забил Владимир Бесчастных в отборе ЧМ-2002, 6 мячей забил Валерий Карпин в квалификации Евро-2000.
💪🏻 Артем Дзюба забивает свой 9-й гол в отборочном цикле #ЕВРО2020!#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/idJuAYWkl8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019