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Дзюба установил рекорд сборной России в отборах ЧМ и ЧЕ, забив 9 голов за квалификацию

Теги Зенит Артем Дзюба Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация Евро-2020 Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче с Кипром (5:0) забил 9-й гол в квалификации Евро-2020.

31-летний форвард поставил рекорд по голам для игроков сборной России в одном цикле. При этом предыдущий рекорд также принадлежал Дзюбе – четыре года назад он забил 8 мячей в отборе Евро-2016.

Игроки сборной России забивали более 5 голов в отборах чемпионатов мира и Европы 4 раза: дважды это сделал Дзюба, 7 голов забил Владимир Бесчастных в отборе ЧМ-2002, 6 мячей забил Валерий Карпин в квалификации Евро-2000.

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