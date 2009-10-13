Елизавета Туктамышева: «Чтобы конкурировать за место в сборной России, нужно учить четверные»

Российская фигуристка поделилась мнением насчет необходимости четверных прыжков в женском катании.

На турнире Finlandia Trophy Туктамышева, исполнившая три тройных акселя в двух программах, заняла второе место. Победила с отрывом в 22 балла Алена Косторная, прыгнувшая два тройных акселя в произвольной.

– В кулуарах Эспоо широко обсуждалась сказанная вами фраза о необходимости разучить четверной лутц. Это серьезно?

– Пока не знаю, но для того, чтобы конкурировать с соперницами даже за место в сборной России, нужно учить четверные.

– утверждает, что разучить прыжки можно только в юном возрасте, а затем возможно лишь их поддерживать и восстанавливать. В качестве примера она приводила вас.

– Не могу согласиться с мнением даже столь авторитетного специалиста. Любой, даже самый сложный, прыжок можно разучить в любом возрасте. Примеров тому масса.

В детстве закладывается необходимая техническая база. Вот без нее никак, – сказала Туктамышева.

Туктамышева – это Рик Далтон из «Однажды в Голливуде». Смена музыки и стиля – возможно, ее последний шанс