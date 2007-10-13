Кенийская бегунья Косгей побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет

Кенийская бегунья Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом, у мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Чероно.

Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).

Чикагский марафон

Женщины

1. Бригид Косгей (Кения) – 2.14,04 (мировой рекорд)

2. Абабель Йешанех (Эфиопия) – 2.20,51

3. Гелете Бурка (Эфиопия) – 2.20,55

4. Эмма Бейтс (США) – 2.25,57

5. Фионнуала МакКормак (Ирландия) – 2.26,47

6. Стефани Брюс (США) – 2.27,47

Мужчины

1. Лоренс Чероно (Кения) – 2.05,45

2. Дежене Дебела (Эфиопия) – 2.05,46

3. Асефа Менгисту (Эфиопия) – 2.05,48

4. Бедан Кароки (Кения) – 2.05,53

5. Башир Абди (Бельгия) – 2.06,14

6. Сеефу Тура (Эфиопия) – 2.08,35...

8. Мохаммед Фара (Великобритания) – 2.09,58