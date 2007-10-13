Кенийская бегунья Косгей побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет

Кенийская бегунья Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом, у мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Чероно.
Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).
Чикагский марафон
Женщины
1. Бригид Косгей (Кения) – 2.14,04 (мировой рекорд)
2. Абабель Йешанех (Эфиопия) – 2.20,51
3. Гелете Бурка (Эфиопия) – 2.20,55
4. Эмма Бейтс (США) – 2.25,57
5. Фионнуала МакКормак (Ирландия) – 2.26,47
6. Стефани Брюс (США) – 2.27,47
Мужчины
1. Лоренс Чероно (Кения) – 2.05,45
2. Дежене Дебела (Эфиопия) – 2.05,46
3. Асефа Менгисту (Эфиопия) – 2.05,48
4. Бедан Кароки (Кения) – 2.05,53
5. Башир Абди (Бельгия) – 2.06,14
6. Сеефу Тура (Эфиопия) – 2.08,35...
8. Мохаммед Фара (Великобритания) – 2.09,58