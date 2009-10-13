Гран-при Японии-2019. Видеотрансляция

В Сузуке стартовал Гран-при Японии – 17-й этап чемпионата мира «Формулы-1».

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«Формула-1» в Японии: тайфун прошел, Феттель взлетел на поул

Сузука

13 октября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Торо Россо»)

10. Ромен Грожан («Хаас»)

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Нико Хюлькенберг («Рено»)

16. Даниэль Риккардо («Рено»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)*

Стартует с пит-лейн

Роберт Кубица («Уильямс»)**

* – Магнуссен потеряет пять позиций на старте после замены коробки передач

** – Кубица начнет гонку с пит-лейн после аварии в квалификации

Гран-при Японии-2019. Квалификация. Феттель выиграл поул, Леклер – второй, Боттас – третий, Квят – 14-й