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Дзюба набрал 14-е (9+5) очко по системе «гол+пас» и лидирует в отборе Евро

Теги Зенит Лион Артем Дзюба сборная Голландии по футболу премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Мемфис Депай Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба забил и сделал две голевые передачи в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (5:0).

Забитый гол стал для форварда 9-м в текущей квалификации Евро-2020. Кроме того, Дзюба сделал 5 голевых передач в 8 матчах отбора.

Теперь Дзюба занимает первое место по этому показателю. Вторым идет вингер сборной Голландии Мемфис Депай, набравший 12 (6+6) очков в матчах отбора Евро-2020.

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