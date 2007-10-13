Дзюба набрал 14-е (9+5) очко по системе «гол+пас» и лидирует в отборе Евро

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба забил и сделал две голевые передачи в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (5:0).
Забитый гол стал для форварда 9-м в текущей квалификации Евро-2020. Кроме того, Дзюба сделал 5 голевых передач в 8 матчах отбора.
Теперь Дзюба занимает первое место по этому показателю. Вторым идет вингер сборной Голландии Мемфис Депай, набравший 12 (6+6) очков в матчах отбора Евро-2020.
💪🏻 Артем Дзюба забивает свой 9-й гол в отборочном цикле #ЕВРО2020!#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/idJuAYWkl8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019