Дзюба набрал 14-е (9+5) очко по системе «гол+пас» и лидирует в отборе Евро

Нападающий и сборной России Артем Дзюба забил и сделал две голевые передачи в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (5:0).

Забитый гол стал для форварда 9-м в текущей квалификации Евро-2020. Кроме того, Дзюба сделал 5 голевых передач в 8 матчах отбора.

Теперь Дзюба занимает первое место по этому показателю. Вторым идет вингер сборной Голландии Мемфис Депай, набравший 12 (6+6) очков в матчах отбора Евро-2020.