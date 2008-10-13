«Мерседес» обеспечил себе первое место в Кубке конструкторов за четыре этапа до конца сезона.
Немецкая команда в шестой раз подряд стала победителем в командном зачете. С 2014 года «Мерседес» не проигрывает и в чемпионате пилотов. В нынешнем сезоне в лидерах идут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, однако британец еще не обеспечил себе шестой титул.
После Гран-при Японии пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель потеряли математические шансы на титул. Таким образом, немецкая команда обеспечила себе победу и в личном зачете. «Мерседес» стал первым коллективов в истории «Формулы-1», завоевавшим шесть подряд титулов в личном и командном зачете. До этого рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и «Феррари», взявшим пять дублей с 2000 по 2004 годы.
Гран-при Японии-2019. Боттас выиграл гонку, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 12-й
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2019