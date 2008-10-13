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«Мерседес» завоевал шесть подряд титулов в личном и командном зачетах. Это рекорд «Формулы-1»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Шарль Леклер Авто

«Мерседес» обеспечил себе первое место в Кубке конструкторов за четыре этапа до конца сезона.

Немецкая команда в шестой раз подряд стала победителем в командном зачете. С 2014 года «Мерседес» не проигрывает и в чемпионате пилотов. В нынешнем сезоне в лидерах идут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, однако британец еще не обеспечил себе шестой титул.

После Гран-при Японии пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель потеряли математические шансы на титул. Таким образом, немецкая команда обеспечила себе победу и в личном зачете. «Мерседес» стал первым коллективов в истории «Формулы-1», завоевавшим шесть подряд титулов в личном и командном зачете. До этого рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и «Феррари», взявшим пять дублей с 2000 по 2004 годы.

Гран-при Японии-2019. Боттас выиграл гонку, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 12-й

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