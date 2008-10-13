обеспечил себе первое место в Кубке конструкторов за четыре этапа до конца сезона.

Немецкая команда в шестой раз подряд стала победителем в командном зачете. С 2014 года «Мерседес» не проигрывает и в чемпионате пилотов. В нынешнем сезоне в лидерах идут и Валттери Боттас, однако британец еще не обеспечил себе шестой титул.

После Гран-при Японии пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель потеряли математические шансы на титул. Таким образом, немецкая команда обеспечила себе победу и в личном зачете. стал первым коллективов в истории «Формулы-1», завоевавшим шесть подряд титулов в личном и командном зачете. До этого рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру и , взявшим пять дублей с 2000 по 2004 годы.

Гран-при Японии-2019. Боттас выиграл гонку, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 12-й

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2019