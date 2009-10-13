🏉 Кубок мира по регби-2019. Япония сыграет с Шотландией, Уэльс встретится с Уругваем и другие матчи

13 октября на Кубке мира по регби в Японии пройдут четыре матча. Япония сыграет с Шотландией, Уэльс встретится с Уругваем.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа B

Намибия – Канада – 0:0 (матч отменен)





Турнирное положение: Новая Зеландия – 16 очков (4 матча), ЮАР – 15 (4), Италия – 12 (4), Намибия – 2 (4), Канада – 2 (4).

Группа C

США – Тонга – 8.45





Турнирное положение: Англия – 17 (4), Франция – 15 (4), Аргентина – 11 (4), Тонга – 1 (3), США – 0 (3).

Группа D

Уэльс – Уругвай – 11.15





Турнирное положение: Австралия – 16 (4), Уэльс – 14 (3), Фиджи – 7 (4), Грузия – 5 (4), Уругвай – 4 (3).

Группа A

Япония – Шотландия – 13.45





Турнирное положение: Ирландия – 16 (4), Япония – 14 (3), Шотландия – 10 (3), Самоа – 5 (4), Россия – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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