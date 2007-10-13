🥇🥈 Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, у Далалояна – серебро, другие финалы

Сегодня на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте будут разыгрываются пять комплектов наград в индивидуальных видах многоборья.

Россиянин Никита Нагорный выиграл золото в опорном прыжке, Артур Далалоян завоевал серебро.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт, Германия

Мужчины

Опорный прыжок

1. Никита Нагорный (Россия) – 14,966

2. Артур Далалоян (Россия) – 14,933

3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,749

4. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,624

5. Доминик Каннингем (Великобритания) – 14,566

6. Ли Тан Тун (Вьетнам) – 14,533

7. Шек Вай Хун (Гонконг) – 14,466

8. Ян Хак Сон (Корея) – 14,316

Параллельные брусья

Сун Вэй (Китай)

Ахмет Ондер (Турция)

Кайя Казума (Япония)

Джо Фрейзер (Великобритания)

Сяо Жотэн (Китай)

Ферхат Арикан (Турция)

Лукас Даузер (Германия)

Петр Пахнюк (Украина)

Перекладина

Тин Србич (Хорватия)

Тан Ча-Хун (Тайвань)

Линь Чаопань (Китай)

Артур Далалоян (Россия)

Артур Мариано (Бразилия)

Дайки Хашимото (Япония)

Тайсон Булл (Австралия)

Сэмьюэл Микулэк (США)

Женщины

Бревно

Ли Шицзя (Китай) – 14,300

Анна-Мария Падурариу (Канада) – 11,933

Сара Фосс (Германия) – 13,266

Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция) – 13,966

Лю Тинтин (Китай) – 14,433

Кара Икер (США) – 14,000

Симоне Байлс (США) – 15,066

Флавиа Сараива (Бразилия) – 13,400

Вольные упражнения

Мелани Де Хесус Дос Сантос (Франция)

Лилия Ахаимова (Россия)

Роксана Пора (Испания)

Ли Суниса (США)

Ангелина Мельникова (Россия)

Флавиа Сараива (Бразилия)

Бруклин Мурс (Канада)

Симоне Байлс (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».