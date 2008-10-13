Кипр – Россия – 0:2. Онлайн-трансляция. Оздоев забил второй мяч!

на выезде сыграет против команды Кипра в рамках отбора Евро-2020.

Гости уже сегодня обеспечат себе выход в финальную часть турнира, если не потерпят поражение.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.