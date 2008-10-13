Кипр – Россия – 0:2. Онлайн-трансляция. Оздоев забил второй мяч!

Сборная России на выезде сыграет против команды Кипра в рамках отбора Евро-2020.
Гости уже сегодня обеспечат себе выход в финальную часть турнира, если не потерпят поражение.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Нео ГСП»
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Кипр –
Панаги, Кусулос, Иоанну, Меркис, Кости, Артиматас, Кирьяку, Захариу, Иоанну, Шполярич, Лайфис.
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Россия –
Гильерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Петров, Оздоев, Головин, Черышев, Ахметов, Ионов, Дзюба.
- Удаление:
- Лайфис (27).