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Кипр – Россия – 0:2. Онлайн-трансляция. Оздоев забил второй мяч!

Теги Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Сборная России на выезде сыграет против команды Кипра в рамках отбора Евро-2020.

Гости уже сегодня обеспечат себе выход в финальную часть турнира, если не потерпят поражение.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Кипр – Россия 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Нео ГСП»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Черышев, 0:2 – 22 Оздоев.
КипрПанаги, Кусулос, Иоанну, Меркис, Кости, Артиматас, Кирьяку, Захариу, Иоанну, Шполярич, Лайфис.
РоссияГильерме, Семенов, Кудряшов, Джикия, Петров, Оздоев, Головин, Черышев, Ахметов, Ионов, Дзюба.
Удаление:
Лайфис (27).
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