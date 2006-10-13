Дзюба забил 24-й мяч за сборную. До рекорда Кержакова 6 мячей

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба забил в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (4:0, второй тайм).
Этот мяч стал для форварда 24-м в составе сборной.
Таким образом, Дзюба сократил отставание от Владимира Бесчастных (26 голов) и Александра Кержакова (30 мячей) в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
Сегодняшний матч стал для Дзюбы 40-м по счету в составе сборной. Бесчастных провел 71 игру, Кержаков – 91.
💪🏻 Артем Дзюба забивает свой 9-й гол в отборочном цикле #ЕВРО2020!#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/idJuAYWkl8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019