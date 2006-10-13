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Дзюба забил 24-й мяч за сборную. До рекорда Кержакова 6 мячей

Теги Зенит Артем Дзюба Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба забил в матче отборочного раунда Евро-2020 против Кипра (4:0, второй тайм).

Этот мяч стал для форварда 24-м в составе сборной.

Таким образом, Дзюба сократил отставание от Владимира Бесчастных (26 голов) и Александра Кержакова (30 мячей) в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

Сегодняшний матч стал для Дзюбы 40-м по счету в составе сборной. Бесчастных провел 71 игру, Кержаков – 91.

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