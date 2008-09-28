Мамаев переходит в «Ростов», «Телеспорт» покажет Ла Лигу и Серию А, Неймар и «Барса» хотят договориться до суда и другие новости утра

1. Полузащитник Павел Мамаев прилетел на переговоры с «Ростовом», его переход в «Динамо» под угрозой срыва. Пишут, что он подпишет с командой Валерия Карпина контракт по схеме «2+1».

Сегодня в 11-м туре РПЛ «Локомотив» встречается с «Зенитом». Команда Семина после серии удачных матчей вылетела из Кубка России, «Зенит» не проигрывает больше месяца – с 24 августа. Удастся ли Питеру сохранить лидерство в Премьер-лиге, или «Локо» даст угля перед игрой с «Атлетико»? Держите 1000 рублей на ставку бесплатно и решайте без риска!

2. Компания «Телеспорт» будет показывать Ла Лигу и Серию А на своем стриминговом сервисе, подписка обойдется в 300 рублей в месяц. Также «Телеспорт» купил права на матчи Евро-2020 за 25 млн евро и покажет их совместно с Первым каналом.

3. КХЛ. ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», одержав 6-ю победу подряд, «Трактор» уступил «Барысу», проиграв все 5 домашних матчей в этом сезоне.

4. «Барселона» и Неймар хотят договориться в досудебном порядке. Неймар откажется от иска к «Барсе», если клуб гарантирует, что выкупит его у «ПСЖ». Юристы «Барсы» со своей стороны предупредили бразильца, что его не вернут в клуб, если финансовые разногласия не урегулируют до суда.

5. Женская сборная России по волейболу уступила США на тай-брейке на Кубке мира.

6. Прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Олимп Кубка России. «Спартак» сыграет с «Ростовом» дома, ЦСКА примет «Уфу», «Зенит» – «Томь».

7. Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе, его соотечественник Артур Даниелян – 2-й.

8. Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву и может возглавить российский клуб (но это неточно). Сообщается, что он снимется в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна.

9. ФИА запретила гонщику «Торо Россо» Даниилу Квяту использовать особый дизайн шлема на Гран-при России. Россиянин досрочно завершил первую практику: у него отказал мотор.

10. Нападающий Патрик Лайне подписал двухлетний контракт с «Виннипегом» на 6,75 млн долларов в год.

11. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

12. Руководство «Динамо» выразило поддержку главному тренеру Дмитрию Хохлову после вылета из Кубка России.

13. В Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вышли в финал, Палкина, Царева, Ивонина, Сорокин выбыли.

14. Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью за последние полгода отказал «Милану», «Монако», «Лиллю», «Вольфсбургу» и «Шальке». Португалец хочет вернуться в «Реал».

15. Есть инсайд по дате второго класико: «Барса» и «Реал» сыграют 1 марта во 2-м круге Ла Лиги, матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Цитаты дня.

ФИФА о премии The Best: «Все голоса, оформленные правильно и вовремя, были учтены».

Тина Канделаки: «Мне казалось, что АПЛ все готовы смотреть запоем. Оказалось – лишь отдельные матчи».

Леонид Слуцкий: «В Голландии футбол – это праздник. Для русских футбол – это война».