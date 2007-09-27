Кубок мира по волейболу (жен). Россия сыграет с США, Китай встретится с Голландией и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу сыграет с США на Кубке мира в Японии.
Кубок мира
Япония
Женщины
9-й тур
Осака
Россия – США – 12.00
Корея – Кения – 3-0 (25:15, 25:16, 25:21)
Доминиканская Республика – Аргентина – 6.30
Камерун – Бразилия – 8.00
Китай – Голландия – 9.00
Япония – Сербия – 13.20
Турнирное положение: Китай – 8 побед – 0 поражений (23 очка), США – 7-1 (20), Россия – 7-1 (19), Голландия – 5-3 (16), Бразилия – 5-3 (15), Корея – 5-4 (15), Сербия – 4-4 (12), Япония – 3-5 (11), Доминиканская Республика – 3-5 (9), Аргентина – 2-6 (5), Камерун – 0-8 (2), Кения – 0-9 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.