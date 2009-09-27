⚡ Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 2-й

Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе, его соотечественник Артур Даниелян – 2-й.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Загреб, Хорватия

Юноши

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) – 236,44

2. Артур Даниелян (Россия) – 223,82

3. Шун Сато (Япония) – 219,69

4. Эндрю Торгашев (США) – 212,86

5. Стивен Гоголев (Канада) – 212,46

6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 211,58

7. Марк Городницкий (Израиль) – 192,56

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 192,16

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) – 157,59

2. Ли Си Хен (Южная Корея) – 144,82

3. Артур Даниелян (Россия) – 141,71

4. Шун Сато (Япония) – 141,28

5. Стивен Гоголев (Канада) – 140,34

6. Эндрю Торгашев (США) – 132,33

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 131,99

8. Марк Городницкий (Израиль) – 126,45