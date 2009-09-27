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⚡ Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 2-й

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Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе, его соотечественник Артур Даниелян – 2-й. 

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Загреб, Хорватия 

Юноши

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) – 236,44
2. Артур Даниелян (Россия) – 223,82
3. Шун Сато (Япония) – 219,69
4. Эндрю Торгашев (США) – 212,86
5. Стивен Гоголев (Канада) – 212,46
6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 211,58
7. Марк Городницкий (Израиль) – 192,56
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 192,16

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) – 157,59
2. Ли Си Хен (Южная Корея) – 144,82
3. Артур Даниелян (Россия) – 141,71
4. Шун Сато (Япония) – 141,28
5. Стивен Гоголев (Канада) – 140,34
6. Эндрю Торгашев (США) – 132,33
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 131,99
8. Марк Городницкий (Израиль) – 126,45

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