⚡ Мозалев победил на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 2-й

Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров в Загребе, его соотечественник Артур Даниелян – 2-й.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Загреб, Хорватия
Юноши
Итоговое положение
1. Андрей Мозалев (Россия) – 236,44
2. Артур Даниелян (Россия) – 223,82
3. Шун Сато (Япония) – 219,69
4. Эндрю Торгашев (США) – 212,86
5. Стивен Гоголев (Канада) – 212,46
6. Ли Си Хен (Южная Корея) – 211,58
7. Марк Городницкий (Израиль) – 192,56
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 192,16
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) – 157,59
2. Ли Си Хен (Южная Корея) – 144,82
3. Артур Даниелян (Россия) – 141,71
4. Шун Сато (Япония) – 141,28
5. Стивен Гоголев (Канада) – 140,34
6. Эндрю Торгашев (США) – 132,33
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 131,99
8. Марк Городницкий (Израиль) – 126,45