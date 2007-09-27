ФИА не разрешила Квяту использовать особый дизайн шлема на Гран-при России

ФИА не разрешила Даниилу Квяту использовать шлем особой расцветки на Гран-при России.
По регламенту гонщику разрешается один раз за сезон менять дизайн шлема для особого случая – и Квят воспользовался этим на Гран-при Италии, домашней гонке для «Торо Россо».
При этом гонщики часто обходят данный запрет, меняя цвета на шлеме, но не меняя сам дизайн. Квяту же было отказано по причине слишком кардинальных изменений в дизайне и раскраске шлема по сравнению с обычной версией.
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