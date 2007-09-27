ФИА не разрешила Квяту использовать особый дизайн шлема на Гран-при России

ФИА не разрешила использовать шлем особой расцветки на Гран-при России.

По регламенту гонщику разрешается один раз за сезон менять дизайн шлема для особого случая – и Квят воспользовался этим на Гран-при Италии, домашней гонке для .

При этом гонщики часто обходят данный запрет, меняя цвета на шлеме, но не меняя сам дизайн. Квяту же было отказано по причине слишком кардинальных изменений в дизайне и раскраске шлема по сравнению с обычной версией.

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