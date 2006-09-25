«Балтика» выбила «Локо» по пенальти и сыграет с «Торпедо» в Кубке России

В 1/16 финала Олимп Кубка России «Локомотив» на выезде проиграл «Балтике» (1:1, по пенальти – 1:4).

В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо», победившим «Крылья Советов» (2:0).

Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Мурило, Идову, Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 110), Рыбчинский (Живголядов, 84), Эдер, Джорджевич (Дорофеев (91)).

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