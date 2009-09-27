Руководство «Динамо» выразило поддержку Хохлову после вылета из Кубка

Руководство «Динамо» продолжает доверять главному тренеру Дмитрию Хохлову, сообщает Sport24.

По информации источника, после вылета «Динамо» из Кубка России от «Луча» (0:1) в Новогорске в пятницу состоялось собрание, на котором Хохлову указали на неудовлетворительность результатов, но выразили поддержку, отметив, что он должен исправлять ситуацию.

На базе «Динамо» присутствовал председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев.

«Динамо» идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея 10 очков после 10 туров.

«Динамо»: «Хохлов продолжит работу до зимней паузы. Клуб не ведет переговоры с другими тренерами»