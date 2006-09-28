НХЛ. Выставочные матчи. Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Вашингтон», Евгений Свечников набрал 2 очка в матче с «Торонто»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
Коламбус – Нью-Джерси – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 9 Холл (Бретт, Хишир)
0:2 – 49 Зэйджак (Палмиери, Холл), ГБ
Детройт – Торонто – 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 5 Е.Свечников (Тюржон, Лукосевичус)
1:1 – 22 Арчибальд (Брукс, Бракко)
2:1 – 32 Терри (Хиккетс, Элсон)
2:2 – 35 Рид (Агостино)
2:3 – 42 Элинуйк (Кивихальме), ГБ
3:3 – 59 Смит (Е.Свечников, Каски)
3:4 – Бракко, РБ
Каролина – Нэшвилл – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 21 Дж.Стаал (Терявяйнен, Эдмундсон)
1:1 – 43 Ричард (Тренин, Ирвин)
1:2 – 64 Джохансен (Дэвис, Сарос)
Сент-Луис – Вашингтон – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
0:1 – 4 Бойд (Кузнецов)
0:2 – 11 Хагелин (Эллер)
1:2 – 16 Шварц (Шенн)
2:2 – 22 Шенн (Шварц, Райнке)
3:2 – 22 Тарасенко (Шварц, Шенн)
4:2 – 34 Бозак (Шварц, Пьетранжело), ГБ
4:3 – 46 Стивенсон (Сгарбосса, Юос)
Вегас – Лос-Анджелес – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
0:1 – 10 Амадио (Льюис, М.Руа)
0:2 – 12 Иафалло (Копитар, Даути), ГБ
1:2 – 45 Штястны (Пачиоретти, Икин), ГБ
2:2 – 46 Макнэбб (Пачиоретти, Штястны)
2:3 – 52 Клиффорд (Уокер)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское