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НХЛ. Выставочные матчи. Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Вашингтон», Евгений Свечников набрал 2 очка в матче с «Торонто»

Теги результаты Нью-Джерси Торонто Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.

НХЛ

Выставочные матчи

Коламбус – Нью-Джерси – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 9 Холл (Бретт, Хишир)

0:2 – 49 Зэйджак (Палмиери, Холл), ГБ

Детройт – Торонто – 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 5 Е.Свечников (Тюржон, Лукосевичус)

1:1 – 22 Арчибальд (Брукс, Бракко)

 2:1 – 32 Терри (Хиккетс, Элсон)

2:2 – 35 Рид (Агостино)

2:3 – 42 Элинуйк (Кивихальме), ГБ

3:3 – 59 Смит (Е.Свечников, Каски)

3:4 – Бракко, РБ

Каролина – Нэшвилл – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 21 Дж.Стаал (Терявяйнен, Эдмундсон)

1:1 – 43 Ричард (Тренин, Ирвин)

1:2 – 64 Джохансен (Дэвис, Сарос)

Сент-Луис – Вашингтон – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

0:1 – 4 Бойд (Кузнецов)

0:2 – 11 Хагелин (Эллер)

1:2 – 16 Шварц (Шенн)

2:2 – 22 Шенн (Шварц, Райнке)

3:2 – 22 Тарасенко (Шварц, Шенн)

4:2 – 34 Бозак (Шварц, Пьетранжело), ГБ

4:3 – 46 Стивенсон (Сгарбосса, Юос)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

0:1 – 10 Амадио (Льюис, М.Руа)

0:2 – 12 Иафалло (Копитар, Даути), ГБ

1:2 – 45 Штястны (Пачиоретти, Икин), ГБ

2:2 – 46 Макнэбб (Пачиоретти, Штястны)

2:3 – 52 Клиффорд (Уокер)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

 

 

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